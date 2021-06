Thomas Müller, le symbole d'une Allemagne qui perd

Battue par l'Angleterre (2-0) ce mardi à Wembley, l'Allemagne a pris la porte dès les huitièmes de finale de l'Euro 2020. Trois ans après le fiasco au Mondial, voilà une nouvelle sortie prématurée pour la Mannschaft signant la fin du règne de Joachim Löw à la tête de la sélection. Un échec symbolisé par l'impuissance de Thomas Müller, dont le retour en équipe nationale n'aura pas suffi à rebooster une Allemagne qui ne fait plus peur.

Retour manqué

C'était une occasion pour rester en vie. Six minutes après l'ouverture du score de Raheem Sterling à l'entrée du dernier quart d'heure, Thomas Müller a la balle d'égalisation entre ses pieds après un service parfait de Kai Havertz. Le milieu offensif aux 39 pions en sélection ne peut pas la manquer, il ne peut pas laisser passer cette chance au moment de se présenter face à Jordan Pickford. Et pourtant. Le tir du droit du Bavarois est un poil trop croisé, fuit le cadre, et voilà le grand bonhomme qui s'effondre sur la pelouse de Wembley, comprenant sûrement que san'ira pas plus loin dans la compétition. Le point d'orgue d'une partie ratée, pour Müller. Avec seulement 42 ballons touchés, un maigre 74% de passes réussies, une seule passe-clé et deux petits tirs (non cadrés), l'international allemand est passé à côté de sa rencontre. D'autant que cinq minutes plus tard, Harry Kane a scellé la rencontre d'une tête plongeante à bout portant pour écarter ses adversaires du soir, propulser son pays en quart de finale et débloquer enfin son compteur but dans cette édition 2020. Un compteur toujours bloqué à zéro pour Thomas Müller en championnat d'Europe, malgré trois participations et quinze matchs disputés. Le symbole d'une nation qui ne fait plus peur à ses concurrents depuis un quinquennat.Joachim Löw avait pourtant mis de l'eau dans son vin après avoir subi de nombreuses critiques à la suite de résultats médiocres, mais surtout de son choix d'écarter les vieux briscards de l'équipe championne du monde en 2014 (Mats Hummels, Jérôme Boateng, Thomas Müller, entre autres). Le taulier de laavait donc choisi de faire machine arrière à un mois de l'Euro en rappelant le co-meilleur buteur de la Coupe du monde 2010 - ainsi que Mats Hummels - pour le tournoi continental de 2021. Les arguments du sélectionneur allemand, dont le départ était déjà programmé après la compétition, avait alors présenté l'argument de la pandémie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com