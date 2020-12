Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Thomas Lemar et l'Atletico Madrid l'emportent face à Valladolid pour prendre la tête du championnat. Reuters • 05/12/2020 à 21:44 Temps de lecture: 1 min







Thomas Lemar et l'Atletico Madrid l'emportent face à Valladolid pour prendre la tête du championnat. par Hugo Peres (iDalgo) Pour le compte de la 12e journée de Liga, L'atletico Madrid, dauphin de la Sociedad avant le match, recevait le Real Valladolid, avant dernier du championnat. L'objectif pour les Colchoneros était clair, gagner pour prendre la tête de la Liga. Après une première période à 0 but des deux côtés, les joueurs de Diego Simeone ne parviennent pas à prendre l'avantage sur les visiteurs. Il faudra attendre la 53e minute de jeu pour que le Français, Thomas Lemar, débloque son équipe et son compteur de but en inscrivant son premier but de la saison en Liga ! C'est Marcos Llorente qui doublera la mise à la 72e pour mettre à l'abri les siens et sécuriser la victoire des Colchoneros. L'atletico Madrid prend donc provisoirement la tête de ce championnat avant le match de la Real Sociedad dimanche. Et le Real Valladolid reste avant dernier et dans la zone rouge après sa défaite avant de recevoir un de ses concurrents direct la semaine prochaine, Osasuna.