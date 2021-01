Thomas Henry : "Quitter la France, peut-être le meilleur choix de ma vie"

Brièvement passé par Nantes puis demi-finaliste de la coupe de France avec Chambly, l'attaquant français explose de l'autre côté de la frontière à Louvain avec qui il est monté en D1 belge. Avec treize pions (dont un triplé à Courtrai) en dix-sept apparitions en championnat cette saison, le joueur de 26 ans marche sur une Jupiler League qu'il découvre après un exercice 2019-2020 déjà couronné de succès à l'échelon inférieur. Entretien avec un buteur dont le paternel est médaillé d'or olympique d'escrime.

Je suis dans une très belle forme, je le sais. Je suis en confiance et parfois, j'ai beaucoup de réussite. J'ai toujours envie d'aller plus haut.C'est difficile à croire d'un point de vue extérieur, mais il faut savoir que le club est géré par les dirigeants de Leicester. Les infrastructures, tout ce qui est mis en place par le club est fait pour qu'on aille le plus haut possible, à une autre échelle mais un peu comme Leicester l'a fait il y a quelques années. L'objectif n'est pas de jouer le haut de tableau cette année, on nous a juste demandé d'assurer le maintien. Quand tu vois le club de l'intérieur, comment il est géré, c'est la grande classe et tous les détails sont minutieusement pensés pour arriver à ce résultat.Certains joueurs de notre effectif sont prêtés par Leicester. C'est le cas chaque année, cette année il y en a trois. Leicester est très présent ici, Louvain a un bel avenir.Forcément. Ou même un autre pays, dans un championnat plus huppé, ce serait intéressant. Que ce soit l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou la France. Si j'ai l'opportunité d'intégrer un de ces championnats, je n'y réfléchirais pas beaucoup.Je suis dans la continuité, on va dire. Je m'étais fixé certains objectifs, je les ai déjà plus ou moins remplis. Je déborde d'ambition, aussi. Ça ne fait que deux ans et demi que je suis fixé en tant qu'attaquant de pointe et je fais de mieux en mieux,