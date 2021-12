Thomas Didillon : "Je ne prends qu'une part de bûche au lieu de trois"

Dimanche à 13h30, le Cercle reçoit le voisin du Club pour un derby brugeois quand le reste du monde digérera la bûche de Noël. Une affiche dans laquelle plonge la tête la première Thomas Didillon, gardien du Cercle. L'ancien Messin et international espoir en profite pour parler plages, vannes et gueuletons : tout ce qui fait la Belgique en somme.

"Les frites, c'est un art, un vrai savoir-faire qu'ils perpétuent. C'est con, c'est une patate, mais ils arrivent à en faire quelque chose de vraiment très bon."

Assez similaire à la France. Les Flamands ont ce savoir-vivre, ce goût du beau et du bon. En ce sens, ils sont très proches des Français. Moi qui viens de Metz, au niveau météo, ça ne change pas grand-chose. Pour le reste, c'est tout aussi charmant, les villes sont à taille humaine. Un peu difficile avec la barrière de la langue, mais pour le reste, c'est vraiment très agréable.Ouais, enfin, la mer, tu vas te baigner deux fois par an si tu es vraiment courageux.C'est plus le cadre et l'air marin qui sont sympas. Il y a de longues plages pour faire de belles balades. Ce n'est pas si différent de la France. Je marche cinq minutes en sortant de chez moi et je peux tout de suite avoir la plage, c'est un cadre de vie très chouette. À l'heure où on se parle, il fait deux degrés, mais quand le printemps arrive, en s'habillant un peu, c'est vraiment sympa. Je vais me balader de temps en temps, je profite du cadre que j'ai autour de moi quand j'en ai l'occasion.Je ne pense pas avoir testé assez de choses pour pouvoir dire où sont les meilleures, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas des spécialités pour rien. Ça fait partie de leur culture. D'après mes collègues, ici, ils ont les frites en famille le vendredi soir, de même qu'on a le poulet-frites du dimanche en France. Malgré le fait que mon métier implique des restrictions alimentaires, ça ne m'empêche pas de me faire plaisir de temps en temps. C'est un art, un vrai savoir-faire qu'ils perpétuent. C'est con, c'est une patate, mais ils arrivent à en faire quelque chose de vraiment très bon.On a tellement de choses en commun avec le peuple belge que ça devient très Lire la suite de l'article sur SoFoot.com