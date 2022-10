Thomas Astruc (Miraculous) : "Il n'y a rien de mieux qu'un stade pour une baston de super-héros"

C'est l'un des plus gros phénomènes, au monde, d'animation de ces dernières années. Miraculous : les aventures de Ladybug et Chat noir dévoile sa cinquième saison sur TF1/TFOU. La série qui se déroule à Paris fait, l'air de rien, la part belle au foot, puisque le Parc des Princes est par exemple très présent dans les épisodes, les figurants portent des maillots de clubs ou de sélections, et Didier Roustan a même eu le droit à son propre personnage dans la saison 4. Thomas Astruc, le créateur de Miraculous, explique le pourquoi du comment.

Je n'étais pas tant foot que ça étant môme. J'ai une partie de ma famille maternelle italienne qui est très fan, donc j'ai un peu baigné dedans, mais sans être à fond. Je me suis vraiment plongé dedans, il y a quelques années, quand j'ai fait une dépression : le foot était quelque chose qui m'aidait vraiment à aller mieux.Ouais, ouais ! C'est toujours kiffant de regarder un montage des buts d'Ibrahimović ! Mais c'est plus spectaculaire qu'émotionnel. La dramaturgie a disparu. Pareil, quand tu regardes ces trucs-là, ça joue sur la nostalgie, tu te remémores l'émotion que tu as eue à ce moment-là. Il n'y a aucun sport comparable. Le foot t'oblige à être dans l'instant. Tu ne peux pas le regarder en différé, tu perds la magie. Tu es obligé de garder les pieds sur terre. Il y a un truc magique avec ce sport. Didier Roustan le dit très bien quand il raconte la simplicité du foot ne serait-ce que sur le comptage de points ou le fait de n'avoir besoin de rien à part une balle pour y jouer. Et il y a une intensité émotionnelle dans ce sport, sans parler de la rareté du but, sa préciosité...

Ben justement, non, tu ne vas pas les apprécier pareil. C'est comme mater un match de foot en différé. Tu vas voir les belles actions, mais tu ne vas pas y prendre le même plaisir. C'est sûr. C'était pas pensé pour.

Exactement ! Puis tu as des matchs comme la ou le 7-1 encaissé par le Brésil. Ce match, tu vois les Brésiliens se prendre une dérouillée... Ils ont une belle