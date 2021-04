So Foot • 07/04/2021 à 06:00

Thilo Kehrer est-il vraiment une quiche ?

Sa performance désastreuse face au LOSC, le 3 avril dernier (0-1), a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Depuis quelques jours, Thilo Kehrer est violemment pris en grippe par une partie des supporters parisiens qui, disons les choses franchement, estiment que c'est une pipe et qu'il n'a pas sa place au PSG. Sauf qu'en l'absence d'Alessandro Florenzi ce mercredi soir, c'est sans doute encore lui qui va devoir jouer les pompiers de service au poste de latéral droit face aux pyromanes bavarois. Pas très rassurant, à première vue.

BayernPSG 07/04 - 21h Ligue des champions Diffusion sur

Le supporter de football a généralement la gâchette facile. À peine voit-il une ambulance passer qu'il ne peut pas s'empêcher de canarder jusqu'à ce que le barillet soit vide et que le canon fume. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l'été 2018, autant dire que Thilo Kehrer a appris à vivre avec le tonnerre des coups de feu en musique de fond. Arraché à Schalke 04 contre 37 millions d'euros pour jouer les seconds rôles dans l'effectif germanisant de Thomas Tuchel, l'Allemand est rapidement devenu, au gré de performances en dents de scie, une tête de Turc de premier choix pour les supporters et suiveurs du club de la capitale. Considéré à son arrivée comme un jeune défenseur prometteur, puissant, rapide et polyvalent, Thilo Kehrer n'a jamais su s'imposer ni Lire la suite de l'article sur SoFoot.com