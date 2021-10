Thierry Luthers : "En Belgique, les agents ont un rôle beaucoup plus important qu'ailleurs"

Trois ans après le Footgate ayant secoué le football belge, le documentaire Le Milieu du terrain, qui a été diffusé ce mercredi sur la chaîne La Une, a remis une pièce dans la machine avec de nouvelles révélations accablantes sur les pratiques outre-Quiévrain : arbitres et dirigeants corrompus, magouilles d'agents, matchs truqués monnayant quelques montres de luxe, le tout avec l'ombre de la fratrie Bayat jamais bien loin. Le journaliste Thierry Luthers, qui a enquêté pendant deux ans et demi pour ce film avec Patrick Remacle, nous en dit plus.

Je pense que ça va faire, si ce n'est un tsunami, au moins une très grosse vague, parce que les inculpations devraient tomber fin octobre. Il y a plusieurs enquêtes parallèles. Il y a le dossier instruit à Tongres, petit ville du Limbourg, sur lequel porte le documentaire : il concerne Mogi Bayat et le futur repenti Dejan Veljković, acteur clé du dossier, car il a tout balancé. Et il y a toute une série d'enquêtes menées à Bruxelles dans d'autres dossiers par d'autres magistrats et d'autres enquêteurs, et là c'est plutôt sur Christophe Henrotay et Didier Frenay, deux très grands agents du football belge qui habitent à Monaco. Il y a aussi eu l'histoire de Patrick De Koster qui était l'agent historique de Kevin De Bruyne, mais qui ne l'est plus, De Bruyne ayant porté plainte contre celui qui était son agent et quasiment son deuxième papa. Et il y a aussi eu un gros dossier que j'ai lâché la semaine dernière, sur des magouilles autour de la vente du Sporting d'Anderlecht à Marc Coucke, où on retrouve également Christophe Henrotay : ça a fait beaucoup de bruit parce que Roger Vanden Stock a été inculpé. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est le coup d'envoi d'un long feuilleton footballistico-judiciaire. Mais la Covid n'a pas aidé la vitesse de la justice. On est dans un moment clé, avec des révélations, des renvois au tribunal qui vont arriver, etc.