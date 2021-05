So Foot • 29/05/2021 à 14:00

Thierry Laurey-Strasbourg : partir un jour....

Remplacé par Julien Stéphan, Thierry Laurey n'entraînera plus les Strasbourgeois la saison prochaine après cinq ans de bons et loyaux services. D'ailleurs, rarement une expression n'aura mieux résumé un homme sur le banc, son rapport à son effectif et son club. Et la place particulière qu'il occupera désormais dans le cœur des supporters, qui n'ont pu lui dire en revoir comme il se doit.



Le communiqué du club se révèle pour le moins laconique. Il dit pourtant l'essentiel.Oui, une page se tourne. Il va falloir imaginer Strasbourg sans lui. Et regarder comment Julien Stéphan saura prendre la relève, à charge pour lui d'égaler a minima le service minimum, éviter la relégation, assuré par son prédécesseur.Arrivé dans la capitale alsacienne, après avoir dirigé un Gazélec qui semblait si peu à sa place en Ligue 1, Thierry Laurey récupère un Racing qui venait tout juste de remonter en Ligue 2, après avoir failli mourir. Il lui a permis de retrouver l'élite et de s'y maintenir, c'était en effet sa principale mission, du moins au regard des moyens qui lui était octroyé. Il suffit d'ailleurs de scruter le budget et l'effectif pour saisir l'exploit. Il parvint même à remporter une Coupe de la Ligue en 2019, qui permettra de savourer de nouveau un avant-goût européen, le temps de quelques matchs en tours préliminaires de Ligue Europa, un parcours achevé au pied du mur contre l'Eintracht Francfort. Naturellement, Marc Keller a remercié le bonhomme pour. D'autre mots aussi qui semblent lui coller à la peau. D'autres mots qui disent en creux des limites.