Thierry Henry : "Pourquoi dit-on à un entraîneur qui construit de détruire ?"

À Montréal depuis novembre 2019, Thierry Henry a profité du changement d'identité de son club, passé de "l'Impact Montréal" à "Club Foot de Montréal" ce jeudi, pour évoquer son rapport au jeu et aux hommes mais aussi ses premiers mois passés sur un banc. Petite plongée dans le cerveau du meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

"C'est comme tout : c'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Et j'ai toujours beaucoup plus appris dans la difficulté que dans la facilité. C'est quand tu es dans le dur que tu sais de quoi tu es fait."

C'est juste une évolution, quelque chose qui était inévitable. Quand tu vois que la Juve change de logo, que certains stades changent de nom, que des clubs changent carrément de ville, ce n'est pas totalement une surprise. Là, il y a eu changement de nom et changement de logo. Cela ne veut pas dire que l'on va oublier ce qu'il s'est passé avant, ni que tout va changer. C'est, encore une fois, juste une évolution. Je trouve que le nouveau logo représente un peu plus la ville là où l'ancien représentait peut-être un peu plus le club. Le club essaie de changer d'identité, de philosophie... Comme le président a dit, il y aura toujours des personnes déçues, parce que tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est dans la logique de l'époque.J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cinq saisons en une. On sait à quel point une préparation est importante dans une saison et là, on a commencé, puis on s'est arrêté, puis on a recommencé, puis on s'est de nouveau arrêté. Le gouvernement canadien a été beaucoup plus strict que le gouvernement américain au niveau du Covid. Cet été, on a par exemple été jouer un tournoi appelé "MLS is Back" en Floride. On s'est présenté avec un mois d'entraînement de moins que toutes les autres équipes. Il y a eu aussi plusieurs phases à la reprise. Lors de la première, tu n'avais pas le droit aux contacts et il ne devait pas y avoir plus de huit joueurs sur la moitié du terrain. Donc, tu prépares une équipe comme ça et ensuite tu vas jouer un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com