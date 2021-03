Thierry Henry, Montréal en pleurs

Quelques jours après avoir vu leur club changer de nom, les supporters de l'Impact Montréal - ou plutôt ceux du Club de Foot Montréal - viennent d'apprendre le départ de leur entraîneur Thierry Henry. Ils s'expriment, la boule dans la gorge.

Thierry Henry : " Pourquoi dit-on à un entraîneur qui construit de détruire ? "

"J'ai l'impression de l'avoir juste vu à la télé"

Son visage, lançant un air de défi, s'affichait encore sur une pancarte il y a quelques semaines en surplomb du centre Nutrilait, le complexe d'entraînement de Montréal. En immense, on pouvait y lire : "L'Impact montréalais de Thierry Henry". Depuis, le passé s'est fait la malle. Fini l'Impact, place au Club de Foot Montréal. Et Titi est parti. Le club est à un tournant historique et ses groupes de supporters sont dans le flou artistique pour la saison qui arrive. Car malgré des résultats décevants, Henry avait eu le temps de semer quelques promesses au Québec.Olivier Brown, abonné à la section 131 du stade Saputo, n'est pas tombé de sa chaise en apprenant la nouvelle du départ du coach : "".Son départ, Henry l'explique dans un communiqué. Il parle d'une année "" durant laquelle il n'a pu voir ses enfants et d'une prochaine saison où le CF Montréal devrait à nouveau avoir à se délocaliser aux États-Unis pour jouer, à cause des restrictions de voyages.