Thibaut Courtois, un mur en cage

Brillant tout au long de la saison, le gardien belge du Real Madrid a sorti samedi soir une performance historique en finale de la Ligue des champions et a été le grand héros de la conquête de la quatorzième C1 du club madrilène. Tout sauf un hasard.

"Thibaut utilise ses bras comme une corde"

Dans la nuit de San Siro, le 15 septembre dernier, un lampadaire s'éclaire face aux caméras. Il rit et dit : "" À quelques mètres de là, les joueurs de l'Inter quittent le théâtre milanais la tête basse, emportant avec eux le souvenir de ce diable qui n'aura cessé de sortir de sa boîte pour leur sauter au visage tout au long de la soirée. Bilan pour les hommes de Simone Inzaghi : 18 tirs tentés, cinq cadrés, aucun but marqué et trois points concédés à un Real Madrid venu en Italie exhiber son plus beau masque . Soit, celui de l'assassin à qui on n'apprend pas à faire la grimace, ce qu'il est possible de symboliser via les exploits à répétition d'un Thibaut Courtois qui, sans le savoir, vient de donner le ton de la suite de sa saison. Huit mois plus tard, le Belge vient de remporter, au stade de France, la première finale de Ligue des champions de sa carrière après celle perdue dans les buts de l'Atlético, en 2014. Précision : Courtois ne s'est pas contenté de ça et a surtout été l'homme central du plus haut sommet de la saison XXL de son club, vainqueur samedi soir de la quatorzième C1 de son histoire. Un hasard ? Tout sauf ça.Un chiffre, d'abord : face à Liverpool, Thibaut Courtois a sorti neuf parades décisives (sur un total de 2.58xGOT). Aucun gardien n'avait jusqu'ici été à ce point statistiquement héroïque sur une finale de Ligue des champions. Plus encore, l'international belge a réalisé 59 arrêts tout au long de la campagne, ce qui est, là-aussi, un record. Mais comment expliquer rationnellement une telle performance ? Il y a quelques jours, invité à s'exprimer sur les capacités extraordinaires de son ancien protégé à Genk , Guy Martens nous confiait : "