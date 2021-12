Thibaut Courtois, l'assurance tous risques

Ce dimanche soir, la Liga vibrera au rythme du Derbi, opposant le Real Madrid à l'Atlético. Une rencontre attendue avec impatience par Thibaut Courtois, prêt à retrouver son ancienne formation, mais surtout à défendre sa cage à Santiago Bernabéu. Car si les Merengues brillent depuis plusieurs mois, ils le doivent en grande partie à leur géant belge.

Encaisser plus pour gagner plus

Ce début de saison ressemble à une copie quasi parfaite pour le Real Madrid. Leaders en championnat et sereinement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les hommes de Carlo Ancelotti ont su trouver les rouages nécessaires. Et ces succès, la Maison-Blanche les doit à son solide et dernier rempart : Thibaut Courtois. Aux côtés de Karim Benzema et Vinícius Júnior, le gardien de but a ainsi su retrouver un niveau hors normes et se muer en sérieux garant de la puissance madrilène.Certains chiffres mentent. Pour preuve, le bilan de Thibaut Courtois en cette entame de campagne. En effet, en 22 rencontres disputées toutes compétitions confondues (16 en Liga, 6 en C1), le Belge n'a réalisé que neuf. Des statistiques surprenantes, que la réalité du terrain permet, heureusement, d'atténuer. Souvent victime de la déconcentration de son arrière-garde, l'intéressé a toujours su allonger son double mètre, comme face au Rayo Vallecano (victoire 2-1), à Séville (victoire 2-1) ou à l'Athletic (victoire 1-0). Une résultante sérieuse, que ses adversaires n'hésitent pas à saluer., s'agaçait Unai Simón, malgré la défaite basque le 1décembre dernier.De quoi mettre en exergue l'impact d'un élément devenu clé, parfois omis au moment de faire les comptes. Pourtant, les données, lorsqu'elles sont positives, restent relativement simples : sur 95 tirs subis, Courtois aura sorti 73 parades pour un pourcentage de réussite haussé à 76,8%. Le Limbourgeois se hisse dès lors sur le podium dans les cinq ligues majeures, derrière Édouard Mendy (86%) et Aaron Ramsdale (78,1%). Une régularité retrouvée, complétée par une entente mécanique avec le duo David Alaba-Éder Militão. Qu'elles semblent loin, les fautes de main et les piteuses déroutes devant l'Ajax (1-4), le Barça (5-1) ou le CSKA (0-3).