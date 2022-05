Thibaut Courtois garde la ligne

À l'ère des gardiens modernes, mués en véritables libéros, Thibaut Courtois a décidé de conserver les bases. Des mains fermes et une relance soignée, qui lui ont conféré une réputation d'infranchissable, confirmée cette saison au Real Madrid.

Real Madrid Liverpool 28/05/2022 à 21H Diffusion sur

"Quand il doit être le premier relanceur, il le fait très bien. Il cherche toujours une solution, jamais à balancer au hasard. Mais comme il est grand, beaucoup lui enlèvent ce registre et se concentrent sur ses mains." Guy Martens, formateur de Courtois à Genk

Les D sont jetés

Lorsqu'on mesure 2 mètres, il est légitimement difficile de se mouvoir avec aisance. Des bras trop longs, un corps rigide et une carcasse lourde à transporter. Mais de ce qui pourrait s'apparenter à un inconvénient, Thibaut Courtois a appris à forger un style caractéristique. À l'instar de Bodo Rudwaleit (2,02m), Željko Kalac (2,02m) ou Costel Pantilimon (2,03m), illustres prédécesseurs du genre. Des qualités intrinsèques d'anticipation et de couverture de l'espace, venues ériger le Belge en modèle de puissance.Quand on lui énumère les spécificités de son protégé, Guy Martens, entraîneur des gardiens au KRC Genk et formateur de Thibaut Courtois, n'hésite pas à monter au créneau. Notamment, quand on parle de jeu au pied :