Thiago Mendes, titulaire la tête à l'envers

Titulaire forcé ce samedi lors du nul de l'OL face à Brest (1-1), Thiago Mendes a passé une heure à errer sur la pelouse. Preuve que la tête du milieu brésilien, déjà évoqué pour un départ, n'est plus du tout dans le Rhône.

Dans le onze grâce à son expérience

Une heure avant le coup d'envoi de la rencontre entre Lyon et Brest comptant pour la première journée de Ligue 1, un nom sort vite du chapeau lorsque les compositions d'équipes tombent : Thiago Mendes. Aligné en sentinelle juste derrière Houssem Aouar et Maxence Caqueret, le Brésilien ne s'attendait sûrement pas à débuter. Il faut dire que l'ancien Lillois a clairement la tête ailleurs, et il ne prend même plus la peine de le cacher : il veut partir. Très récemment, sa femme Kelly et ses enfants sont retournés au pays et n'ont d'autres choix que de patienter. Alors que les dirigeants lyonnais sont en pourparlers avec Flamengo, Thiago Mendes n'attend donc qu'une chose : retourner au Brésil.Totalement absent mentalement, le milieu lyonnais est aussi hors sujet sur le terrain. Normal, finalement. Auteur d'une entrée sans envie face au Sporting (défaite lyonnaise 3-2) en match amical, le Brésilien s'était pris une soufflante de la part de son coach, énervé de la prestation du joueur. L'ancien entraîneur de l'Ajax avait même décidé de ne pas convoquer le milieu pour le match face à Porto en déclarant qu'il ne comptait plus sur lui, tout comme Youssouf Koné (prêté à Troyes) et Pape Cheick Diop. Face à Brest, la donne a été encore pire : sa perte de balle a par exemple été à l'origine du but d'Irvin Cardona, en fin de première période.Afin de limiter les dégâts, Peter Bosz a d'ailleurs pris la sage décision de sortir son joueur dès l'heure de jeu, hué par les 29 018 spectateurs du Groupama Stadium. Si le choix de mettre Thiago Mendes dans le onze paraissait surprenant, le coach rhodanien a tenu à justifier son idée.