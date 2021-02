Thiago Alcântara, le symbole des maux de Liverpool

Recrue phare du mercato estival de Liverpool alors qu'il était au sommet de son art en Bavière, Thiago Alcântara n'a toujours pas retrouvé son football sur les bords de la Mersey. Plombé par des conditions difficiles, un collectif en veille et une équipe à la peine, il symbolise mieux que personne la période horrible que traverse le champion d'Angleterre en titre.

Perfide Albion

Rien ne sera épargné aux supporters descette saison. Alors que la bande de Jürgen Klopp n'est plus en course dans les coupes nationales et a probablement déjà dit adieu à l'idée de conserver sa couronne de champion, ce week-end a vu une série de 21 ans prendre fin pour le club au: celle de l'invincibilité face au voisin. Inoffensif depuis 1999 à Anfield, Everton a enfoncé son rival sans pitié (0-2) ce samedi, 'Pool signant un horrible quatrième revers de rang malgré ses 72% de possession. Encore une fois, Thiago Alcântara était aligné au milieu. Encore une fois, son influence sur le jeu s'est révélée insuffisante.L'international espagnol est soit maudit, soit un vrai boulet pour les siens. Touché par la Covid en septembre après un premier match plein de promesses à Stamford Bridge, puis blessé à Goodison Park en octobre (2-2), le milieu de poche n'a revu la lumière que le 30 décembre, ayant passé la phase de groupes de Ligue des champions en tribune et avec seulement deux petites apparitions en Premier League dans les pattes lors de son premier trimestre dans le nord-ouest de l'Angleterre. Et depuis, c'est l'horreur : le LFC, qui n'avait perdu qu'une seule fois en quinze apparitions, affiche six défaites et deux victoires en dix matchs depuis la réapparition de l'ancien du Bayern.Le produit de la Masia pouvait difficilement connaître une acclimatation plus compliquée que celle qu'il vit actuellement. Virgil van Dijk sur le carreau depuis un bout de temps, Jürgen Klopp est obligé de bricoler en utilisant Jordan Henderson et Fabinho à contre-emploi, un cran plus bas en charnière centrale. Jamais, depuis son retour, Thiago n'a donc eu l'occasion d'être titularisé avec l'Anglais ou le Brésilien (ça avait été le cas lors