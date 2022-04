Thiago Alcántara, le lapin de Klopp

Baladé entre les postes lors de sa première saison à Liverpool et à la lutte avec d'énièmes problèmes physiques, l'international espagnol a fini par s'imposer au carrefour des circuits des Reds et par devenir la pièce permettant à Jürgen Klopp de ficeler la version 2.0 de sa machine anglaise.

Newcastle Liverpool 30/04/2022 à 13h30 Premier League Diffusion sur

On appelle ça un "Thiago moment". Il en existe aujourd'hui des paquets, que l'on range au fond des malles à souvenirs ou que l'on échange entre collectionneurs. Le dernier en date, l'homme à la tête de ce mouvement l'a construit avec sa cheville droite, mercredi dernier, au beau milieu de la deuxième période d'une demi-finale aller de Ligue des champions où Liverpool a fait passer Villarreal dans la machine à laver de son jeu sans ballon total (contre-pressing féroce, domination aérienne de la paire Van Dijk-Konaté, grande lecture des situations de Fabinho, réduction du nombre de fautes commises en seconde période pour augmenter le tempo de la rencontre). On jouait la 65minute, lesmenaient déjà 2-0, mais Thiago Alcántara avait encore quelques idées à partager avec Anfield. On l'a alors vu être trouvé en plein cœur du camp adverse, alerté par Trent Alexander-Arnold, puis se tourner sur un pas pour solliciter Luis Díaz un cran plus haut, chassé de près par deux guêpes (Juan Foyth et Étienne Capoue). Coincé, le Colombien s'est ensuite appuyé sur son pote mixologue, qui s'est amusé à dégainer une transversale à la trajectoire délirante du bout de l'extérieur en direction… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com