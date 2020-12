Thèse : Faut-il comparer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ?

Ce mardi soir au Camp Nou, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo croiseront le fer en Ligue des champions. C'est peut-être la dernière fois que ces deux géants du football mondial se font face sur un terrain. Mais une question reste en suspens : faut-il absolument les comparer ?

Messi, c'est le talent pur

Vidéo

Lionel Messi est un génie du football. Le Diego Maradona des temps modernes (même si Diego a gagné la Coupe du monde et lui, non). Il l'a prouvé à de nombreuses reprises au cours de sa riche et longue carrière débutée à l'âge de 17 ans lors d'un derby FC Barcelone-Espanyol Barcelone. Chose peu commune, là aussi. Lionel Messi, que beaucoup aiment surnommer "Le GOAT" (la chèvre en anglais, animal à quatre pattes qui est aussi l'acronyme de "Greatest of All Time"). En réalité, Messi est le seul et l'unique à avoir réussi à reproduire à l'identique ou presque le but d'anthologie de Maradona face aux Anglais lors de la Coupe du monde 86. C'était le 18 avril 2007 face à Getafe au Camp Nou (Nou Camp, en vf). Admirez la gestuelle, le talent à l'état pur : il y a là un toucher de balle que seuls les plus grands peuvent se targuer d'avoir.Diego Maradona étant considéré comme le Dieu du football, Lionel Messi peut alors allègrement être le Jésus, le Mahomet ou encore le Moïse du ballon rond planétaire. Il est généreux, anti-bling bling, fidèle au FC Barcelone. À côté de cela, Cristiano Ronaldo brille par son égoïsme, son arrogance, ses cheveux blonds et ses abdominaux saillants. Il n'y en a que pour lui, tandis que Messi joue uniquement pour le collectif et rien d'autre. Quand Messi a le ballon, celui-ci lui colle littéralement aux pieds. Pour les défenseurs, il est cette "Pulga" (une puce, en argentin) récalcitrante qu'aucun chat ne réussit à s'enlever tout seul. Il était l'atout maître du grand FC Barcelone Lire la suite de l'article sur SoFoot.com