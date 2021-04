Theódoros Zagorákis peut-il sauver le football grec ?

Le capitaine de la sélection championne d'Europe 2004, Theódoros Zagorákis, a été élu à la tête de la Fédération hellénique de football. Avec la lourde tâche d'assainir un milieu rongé par les scandales, et de redresser un sport national en chute libre.

Dédale de scandales

Repoussées, contestées, aménagées... Longtemps, on a cru que les élections de la Fédération hellénique de football seraient indéfiniment renvoyées aux calendes grecques. Elles se sont finalement tenues ce samedi 27 mars, en ligne et sans suspense. Avec 66 voix sur 68, Theódoros Zagorákis a été élu président de la Fédération au cours d'une élection à l'issue attendue. Son seul concurrent au poste avait déposé une candidature pour la forme avant de la retirer, annonçant qu'il soutenait lui aussi l'ancien capitaine de la sélection.Theódoros Zagorákis succède ainsi à Evangelos Grammenos, en poste depuis 2017 et dont le bilan ne restera pas gravé dans le marbre du Parthénon., a publiquement déclaré "Theó" Zagorákis, à la suite de sa nomination.Le plan du capitaine devra être plus ambitieux qu'un sombrero sur Lizarazu et plus technique qu'un centre sur la tête de Charistéas pour assainir un football gangrené par la violence, les matchs arrangés, la corruption et un niveau indigent. Autant d'ingrédients qui font, depuis des années, couler le navire grec. Car pour avoir volé trop près du soleil, la Grèce a fini par se brûler les ailes. Incapable de s'appuyer sur son sacre à l'Euro 2004 pour bâtir le football de demain et phagocyté par des luttes de pouvoir entre puissants patrons de clubs (par ailleurs hommes d'affaires et de médias), le pays a fini par sombrer dans les limbes d'un sport vidé de sa substance. Sur les quinze dernières années, un arbitre a été tabassé, un autre a vu sa boulangerie exploser, un président est descendu sur le terrain arme à la ceinture, les supporters ont été interdits de déplacement, les finales de coupe se sont transformées en terrains deentre hooligans et deux procès fleuves pour matchs truqués ont échoué. Rien que ça.