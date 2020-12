Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Theo Hernandez permet à l'AC Milan d'arracher le match nul Reuters • 13/12/2020 à 22:51







Theo Hernandez permet à l'AC Milan d'arracher le match nul par Léo De Garrigues (iDalgo) Auteur d'un doublé, le Français Theo Hernandez a permis à l'AC Milan d'arracher le point du match nul à domicile face à Parme (2-2). En clôture de la 11e journée de Serie A, les Rossoneri ont souffert face aux hommes de Fabio Liverani. Ce sont les Parmesans qui ont ouvert le score à la 13e minute grâce à Hernani. A l'heure de jeu, ils ont même fait le break par l'intermédiaire de Jasmin Kurtic. Theo Hernandez, titularisé au poste de latéral gauche, a inscrit deux buts dont un dernier dans les arrêts de jeu pour permettre à l'AC Milan de ne pas repartir bredouille. Au classement, Milan reste leader tandis que Parme est 14e avec 5 points d'avance sur la zone rouge.