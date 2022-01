Théo Duboscq, le troisième œil de la Guinée

Thomas Duboscq est depuis le début de la préparation de la Coupe d'Afrique des nations l'analyste vidéo de la sélection guinéenne, qualifiée pour disputer les huitièmes de finale, ce lundi face à la Gambie. Ce jeune Périgourdin de 25 ans évoque le futur adversaire, sa méthode de travail, l'importance du travail vidéo et les objectifs de la sélection guinéenne.

"Si tu leur dis à haute voix, ils vont moins le capter et l'identifier qu'à l'image. L'analyse vidéo sert à convaincre les joueurs. C'est un outil qui permet également d'affirmer des choses."

Bien sûr, on est très contents de s'être qualifiés, même si on est frustrés de la défaite face au Zimbabwe. On avait fait deux premiers matchs assez costauds. On aurait aimé finir premiers.On ne savait pas encore qui on allait affronter, donc on a bien regardé Tunisie-Gambie. La Gambie a un projet de jeu assez particulier, avec un bloc très bas et qui procède énormément en contre. On peut être en difficulté quand on a le ballon, parce que si on le perd et qu'on n'a pas d'équilibre, malheureusement on peut le payer très cher. Donc notre stratégie se base sur ça : comment réussir à contourner leur bloc en 4-5-1, mais qui peut aussi s'organiser en 5-4-1. Il va falloir trouver les bonnes solutions. On a pas mal d'idées, mais il va bien falloir les expliquer parce qu'entre les idées et leur application, il y a un monde. La causerie vidéo va être importante. À côté de ça, ils ont d'excellents tireurs de coups francs, donc il faudra être extrêmement vigilant sur les phases arrêtées.Pendant les rencontres, je suis en tribune. À la mi-temps, je descends au vestiaire et je peux dire au coach ce que j'ai vu de bon et de moins bon. Je suis comme son troisième œil ! Par rapport à l'analyse vidéo, je reçois une clé USB des matchs pour avoir les images. Je livre une trame avec une analyse de l'adversaire, sur ses systèmes préférentiels : offensif et défensif. Il faut être le plus précis possible. Parfois, les équipes ont des systèmes modulables. Ce n'est pas la même organisation en phase offensive qu'en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com