Théo Barbet : "On ne pense pas du tout au chômage"

On peut avoir 21 ans, un CV bien garni en équipe de France de jeunes et galérer à trouver un club. Après une expérience bourbier en Croatie, le défenseur central Théo Barbet, formé à Dijon, se prépare à rebondir au stage UNFP où se mêlent rations militaires et jeu du loup-garou.

Je jouais à HL2S, à côté de Mâcon, je suis entré au Pôle Espoir à Dijon. Après deux ans, j'ai signé un contrat aspirant de trois ans au centre de formation. En parallèle de mon bac S, j'ai vite été surclassé à Dijon, puis appelé très régulièrement en sélection nationale. Après ces trois ans, j'ai eu une proposition de contrat pro de trois ans. La première année était compliquée, puisque c'était celle du Covid. J'ai fait quelques apparitions sur le banc, puis j'ai été prêté à Bastia-Borgo où j'ai joué une vingtaine de matchs en National. Je suis revenu à Dijon, le coach m'a dit qu'il voulait faire une équipe pour remonter et que je n'aurais pas forcément de temps de jeu. C'était la réserve ou l'étranger, alors j'ai tenté la Croatie au Lokomotiv Zagreb. Lorsque j'ai signé, il était convenu que je sois prêté dans un autre club du même championnat qui venait de monter. Mais comme je suis arrivé dans les derniers jours du mercato, le club m'a dit que le prêt ne pouvait plus se faire. Arrivé au mois de janvier, le club où je devais aller ne voulait plus payer mon salaire. Là, j'ai su que ça allait être compliqué, qu'il n'y avait plus trop de solution, donc j'ai décidé de rompre mon contrat en mai pour rentrer en France.J'avais entendu parler de ce stage via Lévi Ntumba, un ami avec qui j'étais au centre de formation de Dijon qui l'avait fait l'année dernière. Il me l'avait conseillé parce que l'UNFP mettait vraiment tout en œuvre pour qu'on soit dans les conditions d'un club pro. Dès que j'ai su que j'étais libre cet été, j'ai appelé l'UNFP pour savoir si je pouvais faire le stage et ils m'ont dit oui. C'est moi qui ai pris l'initiative. Ça dure cinq semaines maximum, et je peux partir quand je veux si j'ai une offre.Oui, mais tant mieux ! Le lundi de la reprise, on s'est entraîné dès l'après-midi. Le lendemain, c'était trois entraînements : un footing d'une vingtaine de minutes à jeun à rythme très élevé, petit-déjeuner,