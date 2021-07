TF1 signe un accord inédit avec les organisations du cinéma

La Une s'engage à renforcer renforce ses engagements vis-à-vis de la filière cinéma, tout en bénéficiant d'assouplissements sur plusieurs points.

(Illustration) ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Alors que les discussions sont toujours en cours entre diffuseurs et la filière du cinéma pour obtenir un accord sur la chronologie du cinéma, TF1 a annoncé lundi 19 juillet avoir conclu un accord inédit avec les organisations professionnelles du cinéma français, à la manière de Canal+, le principal financeur des films français.

Cet accord signé avec onze organisations (API, ARP, DIRE, FICAM, FNCF, FNEF, SEVN, SDI, SPI, SRF et UPC) prévoit que le groupe télévisé porte à 3,5% du chiffre d'affaires de ses chaînes TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films son obligation d'investissement dans la production de films, contre 3,2% jusqu'à présent . Dans le détail, TF1 devra financer en pré-achat (avant leur réalisation) 17 films au lieu de 14 ou 15, précisent Les Échos . Mais l'obligation sera désormais "mutualisée sur l'ensemble des chaînes" et le groupe pourra y intégrer, aux côtés des oeuvres qu'il préfinance, ses achats de droits de diffusion de films français, à hauteur de 20% du total qu'il doit investir.

Le groupe aura également plus de marges de manoeuvre pour la diffusion des films : il aura désormais "des droits de multidiffusion, ainsi qu'une faculté de circulation de ces oeuvres entre les chaînes". Selon Les Échos , le groupe pourra diffuser un film deux fois sur trente jours sur deux canaux. Contre un bonus, il pourra diffuser sur TF1 un film destiné à une de ses petites chaînes TNT (TMC, TFX, TF1 Séries Films) s'il a plus de potentiel commercial que prévu, et un film destiné à TF1 pourra être diffusé deux fois sur une petite chaîne du groupe.

TF1 pourra en outre acquérir des droits de diffusion de films en replay (ou rattrapage) sur ses services numériques, jusqu'à 7 jours après la programmation sur ses antennes, avec un accès payant.

Pour le patron du groupe audiovisuel privé, Gilles Pélisson, "au travers de cet accord, nous réaffirmons notre attachement au cinéma et notre engagement à poursuivre sur le long terme une politique ambitieuse renforçant l'exposition du cinéma sur nos antennes, tout en garantissant son accès au plus grand nombre, alors que la transformation de notre secteur s'accélère" et ce, "dans un esprit de partenariat équilibré avec l'ensemble de la filière".

Les Échos précisent cependant que cet accord pourra être dénoncé si la future chronologie des médias ne convient pas à TF1.