Tévez, les premiers pas du coach Apache

Intronisé entraîneur de Rosario Central moins de trois semaines après avoir officiellement mis un terme à sa carrière de footballeur, Carlos Tévez, 38 ans, n'a pu empêcher la défaite des siens pour sa première comme coach ce vendredi soir. Parmi les supporters et les médias argentins, un mélange d'excitation, de curiosité et de méfiance entourait les débuts de l'Apache sur un banc. Le défi s'annonce très difficile.

Vidéo

La tête baissée, Carlos Tévez s'engouffre dans le tunnel des vestiaires du Gigante de Arroyito, le stade de Rosario Central. Quelques timides applaudissements et surtout des sifflets des quarante mille spectateurs retentissent après la défaite des locaux face à Gimnasia La Plata (0-1) lors de la cinquième journée du championnat argentin. Avec un effectif limité et seulement quatre jours de préparation depuis son arrivée dans la province de Santa Fe, l'Apache n'a pas réussi de miracle pour sa première ultramédiatisée sur le bancL'évènement avait été survendu toute la semaine par les médias argentins., s'enflammait même le commentateur d'ESPN avant le coup d'envoi. Une caméra isolée en direct suivait tous les faits et gestes du coach Tévez en doudoune et col roulé noir pour affronter la fraiche nuit d'hiver en province de Santa Fe. Aucun accueil particulier n'avait été réservé à l'entraîneur débutant sinon la demande d'une victoire par le public de Central, épuisé de voir son club en crise de résultat. Debout, mais plutôt calme dans sa zone technique pendant toute la rencontre, l'ancien attaquant, qui avait opté pour un 4-4-2, a beaucoup observé. On l'a vu insisté pour presser plus haut, demander davantage d'agressivité dans un match assez équilibré jusqu'à cette ouverture géniale de l'Uruguayen Brahian Alemán et l'enchaînement contrôle-frappe pied droit du Paraguayen Ramón Sosa (0-1, 79) offrant la victoire aux Loups de la Plata et une bonne gueule de bois aux fans de Central.