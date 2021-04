Terrier : "Le père Kita a des idées de merde et investit dans des joueurs nuls"

À 25 ans, David Enfrein, alias Terrier, vient de sortir son troisième titre, intitulé "Rue des Pervenches". L'occasion pour ce fervent supporter du FC Nantes de célébrer le football amateur, plombé par la crise sanitaire et par une deuxième saison blanche consécutive.

Rue des Pervenches - Terrier

"Nous avons pu montrer à travers une journée que l'esprit de liberté existe toujours. Il faut garder cela dans les têtes malgré les périodes sombres que nous vivons."

La chanson parle de l'amitié que j'avais avec mes potes d'enfance, qui existe toujours aujourd'hui. C'est un clin d'œil envers eux. Quand on se retrouvait Rue des Pervenches, là où j'ai grandi, on jouait toujours au foot. On mélangeait les garçons et les filles et on faisait un foot dans la rue ou sur le terrain à Landeronde. C'était notre moment de respiration après les cours. Pour moi, c'était la bonne méthode pour illustrer cette amitié.C'est du pur hasard. Lorsque j'ai écrit la chanson en 2019, j'ai enchaîné avec l'écriture du clip. J'avais prévu de mettre en scène un match de football. À l'époque, la Covid-19 n'existait pas encore. Nous avons tourné en juillet dernier, entre les deux confinements, en Vendée. Le département a été relativement épargné par le virus, donc il n'y avait pas de restrictions. Il y avait beaucoup de monde sur et en dehors du terrain, et nous avons pu montrer à travers une journée que l'esprit de liberté existe toujours. Il faut garder cela dans les têtes malgré les périodes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com