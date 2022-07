Terrence Genaux : "Pour les footballeurs, les jambières, c'est aussi intime que leur caleçon !"

Après avoir découvert le monde pro en Italie au début des années 2000, Terrence Genaux a retrouvé sa Belgique natale et ses clubs amateurs pour finir sa carrière. Tout en se lançant dans une double reconversion pour le moins improbable : poseur de vitres teintées pour les footballeurs et spécialiste dans la customisation de jambières. Entretien avec un homme aussi bien capable de fournir des brassards à Thiago Silva que de s'occuper personnellement de la voiture d'Axel Witsel.

"Axel Witsel était venu chez moi pour sa Porsche à la base, puis on est restés en contact, et il a aussi testé des jambières personnalisées. Avec le bouche-à-oreille, c'est même remonté jusqu'à Eden Hazard..."

Tout a commencé dans l'un des derniers clubs amateurs dans lequel j'ai joué. J'y ai rencontré un coéquipier, devenu un ami avec le temps, qui collectionnait les jambières, ce qui est quand même relativement rare. De mon côté, en parallèle du foot, j'avais une activité dans le, c'est-à-dire que je m'amusais à recouvrir des voitures dans une autre couleur avec du film. Un jour, j'ai eu l'idée de customiser l'une de ses paires de jambières et de lui faire un truc un peu plus personnalisé, avec des écritures... À l'époque, je n'étais pas équipé comme je le suis maintenant, donc j'avais pris des chutes de film qu'il me restait, je les avais mises sur ses jambières et c'était parti comme ça. J'avais posté le résultat sur Facebook, et ça avait pris une ampleur monstrueuse. Quand on regarde avec le recul ce que je lui avais fait, par rapport à ce que je sais faire aujourd'hui, c'est le jour et la nuit.À la fin de ma carrière de footballeur, j'ai dû chercher un boulot. Le truc que je savais faire, c'était de mettre des vitres teintées sur les voitures. Donc j'ai fait ça pour des particuliers, en plus du. Du coup, j'ai un atelier pour toutes ces activités, y compris celle liée aux jambières. Ça me prend beaucoup de temps, j'ai même dû prendre un étudiant pour réussir à tout faire.Je n'hésite pas à les solliciter via les réseaux