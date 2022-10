Terem Moffi : "Tout le monde sait que je suis un bon joueur"

Si Lorient réalise un début de saison canon, s'accrochant au podium, ce n'est pas seulement grâce à Régis Le Bris. Les Merlus peuvent compter sur un Terem Moffi retrouvé, après une saison compliquée. Le Nigérian porte l'attaque bretonne, autant qu'il a porté celle de Courtrai et du FK Riteriai en Lituanie. Entretien avec quelqu'un qui a plus de chance de remporter le Ballon d'or que Master Chef.

Brest Lorient Le 09/10/22 à 15h Diffusion sur

Je ne suis pas surpris parce qu'on a une bonne équipe. Je sais qu'on peut faire de grandes choses si on travaille tous ensemble. On ne pense pas encore au fait de terminer sur le podium, on essaye juste de faire la meilleure saison possible, de finir le plus haut possible. C'est normal qu'on gagne des matchs parce qu'on travaille beaucoup pour ça. Ce n'est pas un accident. On joue très bien et on travaille en équipe. On n'est pas en surrégime, on mérite chaque victoire qu'on a remportée cette saison.Certaines personnes disent que c'est impossible, mais on va faire de notre mieux pour finir le plus haut possible. Donc je ne dirais pas la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence, mais on va tout faire pour être en haut. On fait un très bon début de saison, on va essayer de continuer comme ça, puis de finir comme ça.