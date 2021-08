Tenu en échec par Nantes, Monaco rate son entame en Ligue 1

Au terme d'un match qu'elle a dominé sans être transcendante, l'AS Monaco a finalement concédé le match nul face au FC Nantes (1-1), ce vendredi au Stade Louis-II, en ouverture de la saison 2021-2022 de Ligue 1. Deux points perdus qui peuvent déjà coûter cher dans la lutte pour le titre, tandis que les Canaris repartent du Rocher avec la satisfaction du devoir accompli.

Monaco 1-1 Nantes

Monaco donne le tempo

Enfin ! 75 jours après le sacre de Lille, la Ligue 1 a repris ses droits ce vendredi soir au Stade Louis-II. Sur une pelouse trempée et devant un public de retour dans les tribunes, à l'instar du prince Albert-II de Monaco, Monégasques et Nantais ont eu l'honneur d'ouvrir le bal de cette saison 2021-2022. Une rencontre durant laquelle Monaco a dominé et Nantes souffert, mais où les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul loin d'être flamboyant (1-1). Ce qui fait surtout l'affaire des visiteurs. Et tant pis pour les spectateurs présents dans les travées.Déséquilibrée sur le papier, entre un effectif taillé pour jouer le titre et l'autre visant le maintien, ainsi qu'un état de forme à l'avantage des Monégasques, la rencontre se transforme rapidement en passe à dix pour Monaco qui confisque le ballon à des Canaris asphyxiés. Installés dans un 4-4-2 dans lequel sont déjà titulaires Jean Lucas et Boadu, fraîchement débarqués sur le Rocher, les hommes de Niko Kovac passent tout proches d'ouvrir le score après une anticipation de l'international néerlandais (une sélection) sur une passe en retrait de Blas pour Lafont, mais l'attaquant de vingt ans, dans un angle fermé après avoir éliminé le portier de la Maison Jaune, dévisse sa frappe.Qu'importe, puisque Gelson Martins inscrit le premier but de cette saison 2021-2022 de Ligue 1 quelques minutes plus tard, en reprenant au second poteau une merveille de centre fuyant de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com