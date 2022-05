Tennis: Alcaraz s'offre à Madrid son 2e Masters 1000 en écrasant Zverev

L'Espagnol Carlos Alcaraz vainqueur du tournoi de Madrid, le 8 mai 2022 ( AFP / OSCAR DEL POZO )

Le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz a couronné sa semaine madrilène de rêve par un deuxième sacre en Masters 1000 en écrasant dimanche le N.3 mondial et tenant du trophée Alexander Zverev 6-3, 6-1 en 62 minutes, à deux semaines de Roland-Garros (22 mai-5 juin).

Pour se hisser en finale, Alcaraz s'était offert coup sur coup des victoires face à Rafael Nadal, roi de l'ocre, et au N.1 mondial Novak Djokovic aux tours précédents, du jamais vu dans un même tournoi sur terre battue. Il est aussi devenu le plus jeune à réussir à les battre à la fois l'un et l'autre.

Il va grimper à la sixième place mondiale lundi, quatre jours seulement après ses 19 ans.

L'impuissance de Zverev dimanche se résume en un chiffre: il ne s'est procuré aucune balle de break de la partie.

"Tu es le meilleur joueur du monde en ce moment. Même si tu n'as encore que cinq ans, tu nous bats déjà tous", a lancé avec un sourire le N.3 mondial.

"C'est génial pour le tennis d'avoir un joueur comme toi. Tu vas gagner plein de Grand Chelem et devenir N.1 mondial, et tu vas gagner ce tournoi de nombreuses fois", a affirmé l'Allemand de 25 ans, qui a complètement perdu les pédales dans la seconde manche, jusqu'à conclure sur une double faute, sous l'agression constante de son jeune adversaire.

Carlos Alcaraz (g) vainqueur de l'Allemand Alexander Zverev en finale du tournoi de Madrid, le 8 mai 2022 ( AFP / OSCAR DEL POZO )

A tout juste 19 ans, Alcaraz compte désormais cinq titres à son palmarès, dont deux Masters 1000 après son succès à Miami début avril et quatre sur terre battue, sa surface de prédilection.

Il est le plus jeune à atteindre ce total depuis Nadal en 2005 (à 18 ans) et n'a toujours pas perdu la moindre finale.

Il est aussi le joueur qui compte le plus de matches gagnés en 2022, avec 28 victoires.

En battant Nadal, Djokovic, puis Zverev au fil de sa semaine madrilène, Alcaraz est devenu le premier joueur à battre trois joueurs du top 4 depuis David Nalbandian en 2007 (Federer, Nadal et Djokovic, déjà à Madrid, alors sur dur).