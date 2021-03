Teddy Teuma : "Mon nom sera gravé sur le mur de l'Union Saint-Gilloise"

48 ans après, l'Union Saint-Gilloise retrouve l'élite. Le club aux onze titres de champion de Belgique, tous acquis entre 1904 et 1935, a remporté le titre de D1B et validé sa montée samedi soir en s'imposant dans son Stade Joseph Marien, malheureusement vide, contre son voisin Molenbeek (2-1). Retour sur ce week-end riche en émotions avec le capitaine franco-maltais des Unionistes, Teddy Teuma, ancien milieu de terrain de Hyères, de l'US Boulogne et du Red Star.

Exactement, on ne pouvait pas rêver mieux ! C'est une grande joie de pouvoir être champion, et encore plus dans un derby. C'était un match hyper important pour le club et pour nous, ça s'est bien terminé, on est super content. On avait à cœur de gagner pour refermer ce chapitre correctement même si au fond, on savait qu'on serait champion tôt ou tard.Oui, qu'on le veuille ou non. Il y a plus de caméras et de journalistes, une atmosphère différente, donc bien sûr, il y avait une petite boule au ventre qui n'était pas là auparavant. On sent dès qu'on rentre dans le vestiaire qu'aujourd'hui, ça ne va pas être un match comme les autres. Je suis arrivé il y a seulement deux ans alors pouvoir m'imposer aussi rapidement dans cette équipe, finir capitaine et monter avec ce club historique, c'est beaucoup de fierté. Je sais que mon nom sera gravé sur le mur de l'Union, je serai encore là même cinquante ans après !Ouais, vraiment, toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit maintenant et pas un autre jour. On avait l'anniversaire du coach, c'était un derby... On ne pouvait pas passer à côté de ce match. Même après une défaite on aurait pu être champion mais ça aurait eu un goût amer donc c'est bien qu'on ait gagné.Comme tous les week-ends ! À chaque victoire, il nous paie