Tebas : "La Superligue n'est pas le sommet d'une pyramide, c'est un balcon !"

Après consultation, La Liga a organisé une conférence de presse en ligne pour évoquer l'organisation d'une Superligue à l'échelle européenne. Le président de la LFP espagnole, Javier Tebas, a ainsi tenteé de remettre le Real, l'Atlético et le Barça dans le droit chemin.

"si la Superligue était aussi bonne pour le football comme l'explique le président du Real Madrid, ils ne l'auraient pas faite de façon clandestine."

Il est important de faire le point. Vingt ou vingt-cinq ans depuis les premières menaces de la création d'une superligue où tout avait démarré avec l'émergence du G14 et la naissance de l'ECA au sein de l'UEFA, nous avons toujours craint la mise en place d'une compétition parallèle. Malheureusement, cela s'est produit il y a quelques jours à peine. En 48 heures, cela s'est mis à disparaître. Il y avait de réelles conséquences à cette création dissidente, mais il y a aussi eu des effets secondaires à ses conséquences. À l'heure actuelle, la dissolution est à un état très avancé. Et cela génère un aspect positif : quand nous voyons ce qu'il arrive aux clubs les plus puissants pour sortir du système, nous constatons que cela entraîne un réel désaccord commun. En Angleterre par exemple, la réponse, à la fois politique et populaire, ne s'est pas faite attendre. Et cela peut aussi s'étendre à l'Italie ou la France, où le président Macron est intervenu pour condamner fermement ces agissements. En revanche, cela génère aussi un aspect négatif : comment allons-nous devoir procéder devant ces clubs afin de les réintégrer dans une compétition qu'ils ont renié ? S'ils prétendent vouloir sauver le monde du football de la ruine, ils se trompent. Les Ligues nationales se sentent également trompées, elles sont fondées sur le principe de la méritocratie. C'est une forme de trahison de la notion de football. Quand un club souhaite participer à une compétition européenne, il doit effectuer ses trente-huit rencontres pour avoir sa réponse à la fin de sa saison. Et si la Superligue était aussi bonne pour le football comme l'explique le président du Real Madrid, ils ne l'auraient pas faite de façon clandestine. À partir du moment où vous créez quelque chose dans l'ombre et que vous l'annoncez aussi radicalement, c'est que ceci n'est foncièrement