Tchéquie-Danemark : Tomáš Holeš, de l'ombre à la lumière

Dix-sept ans après avoir refait le coup aux Pays-Bas, la Tchéquie s'est déjà assuré une belle épopée en s'offrant un quart de finale face au Danemark, ce samedi. Sauf que cette fois, ce n'est pas une star comme Milan Baroš ou Vladimír Šmicer qui est venue délivrer la Tchéquie contre les Oranje, mais un héros méconnu nommé Tomáš Holeš.



D'anonyme à MVP

Si cette phrase est un lieu commun souvent moqué, elle peut aussi se vérifier, la 55minute du huitième de finale de l'Euro 2020 entre les Pays-Bas et la Tchéquie (0-2) est là pour en témoigner. Alors que Donyell Malen se voyait déjà en héros après sa formidable chevauchée enrhumant la défense tchèque, son crochet téléphoné est le point de départ de la contre-attaque aboutissant à l'expulsion de Matthijs de Ligt pour une main totalement volontaire. C'est aussi le premier élément de la réaction en chaîne qui a propulsé Tomáš Holeš au rang de véritable chef de la surprise... du chef.La semaine dernière, les Pays-Bas ont été mis dehors par une Tchéquie séduisante qui repose sur un collectif bien huilé et déterminé. Mais comme à chaque fois dans ce genre de rendez-vous, au-delà du groupe, un personnage-clé peut se dégager. C'est le cas de Tomáš Holeš, 28 ans, milieu travailleur du Slavia Prague avec qui il est double tenant du titre de Fortuna Liga. Cet homme qui n'a jamais connu autre chose que sa Tchéquie natale peut s'apparenter à une sorte de Julien Féret au pays de Milan Kundera, soit un joueur reconnu par ses pairs et ses compatriotes pour ses qualités évidentes, mais probablement pas taillé pour un monde plus grand.Arrivé au Slavia Prague en 2019 après avoir traîné son mètre quatre-vingt au Hradec Králové (un club spécialiste de l'ascenseur entre la première et deuxième division tchèque) et au FK Jablonec, le milieu défensif avait déjà fait office de sauveur en avril en étant à la réception d'un ballon au second poteau pour égaliser à la 94 minute d'un quart de finale aller de Ligue Europa contre Arsenal disputé à l'Emirates Stadium (1-1). Une rencontre qu'Holeš avait d'ailleurs passé au poste inhabituel de défenseur central.