Tasmania Berlin, à jamais les derniers

Plus qu'une. Fanny depuis 30 rencontres de championnat et un succès contre Mönchengladbach le 17 janvier 2020, Schalke 04 pourrait ce samedi face à Hoffenheim (15h30) égaler la pire série de matchs sans victoire dans l'élite du foot allemand. Un record établi parmi tant d'autres en 1966 par le Tasmania Berlin, une équipe d'amateurs propulsés malgré eux en Bundesliga. Pour le plus grand bonheur de leurs adversaires.

Du conte de fées au chemin de croix

Il faut imaginer une Bundesliga où le Bayern Munich n'a la mainmise ni sportive ni financière. Et pour cause. Nous sommes en août 1965, la Buli n'en est qu'à ses balbutiements, et le club bavarois s'apprête à y prendre part pour la première fois avec une contrainte - un- commune aux 18 participants. Ou plutôt 17. Histoire d'y faire meilleure figure que lors des deux premières éditions de la compétition, le Hertha Berlin, piteux quatorzième (sur 16) en 1964 et 1965, explose durant l'été le plafond de salaires autorisé. À l'époque, point de DNCG ou de fair-play financier. Mais une DFB intransigeante, qui rétrograde le Hertha en deuxième division. Problème : nous ne sommes qu'à deux semaines de la reprise, l'Allemagne est divisée et pour que l'image de marque naissante de son championnat et ses relations avec les instances dirigeantes d'Allemagne de l'Ouest restent intactes, la fédé teutonne a besoin d'une équipe berlinoise. Va donc pour le Tasmania Berlin, solide équipe amateur fondée en 1900 dans le quartier de Neukölnn (anciennement Rixdorf), au sud de la capitale. Une aubaine pour le Tasmania. Et pour tous ses adversaires, qui vont pouvoir soigner leur(la D2 de l'époque), situe Hagen Nickelé, le responsable des relations presse du club berlinois.Un fossé large comme la disette connue dans l'élite par le Tasmania, incapable de s'imposer durant 31 matchs consécutifs en championnat, un triste record qui tient depuis près de 55 ans et est aujourd'hui sous la menace de Schalke 04. Tout avait pourtant si bien commencé pour les hommes de Franz Linken, accueillis par pas moins de 81 000 badauds à l'Olympiastadion, l'antre habituel du Hertha, pour leur baptême en Bundesliga face à Karlsruhe, le 14 août 1965.