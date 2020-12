Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Tarjei Boe vainqueur à Kontiolahti Reuters • 03/12/2020 à 19:21 Temps de lecture: 1 min







Tarjei Boe vainqueur à Kontiolahti par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi se déroulait l'étape de Coupe du Monde de Biathlon avec le sprint de Kontiolahti en Finlande. C'est le Norvégien Tarjei Boe qui s'est imposé après un sans faute au tir devant l'Allemand Arnd Peiffer. Le petit frère Johannes Boe complète le podium du jour. C'est la première victoire de l'ainé des frères norvégiens depuis désormais trois ans. Côté Français c'est Fabien Claude qui est auteur de la meilleure performance en terminant à la onzième place devant son compatriote Simon Desthieux. Au classement général c'est Johannes Boe qui est en tête juste devant son frère. Sebastian Samuelsson complète le podium. Quentin Fillon-Maillet, premier français, est à la huitième place.