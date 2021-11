Tapé par Galatasaray, l'OM ne verra pas la suite de la C3

Galatasaray 4-2 Marseille

Cette fois, c'est terminé.Dominé de la tête et des épaules sur la pelouse de Galatasaray dans un match prolifique (4-2, doublé d'Arkadiusz Milik), Marseille - qui n'avait réalisé que des matchs nuls jusqu'ici - est officiellement éliminé de la course au deuxième tour, la Lazio ayant gagné à Moscou (0-3). Troisième avant la dernière journée, le club phocéen garde néanmoins les cartes en main pour accéder au barrage vers la Ligue Europa Conférence.Dès le premier quart d'heure, l'intenable Sofiane Feghouli a profité d'une perte de balle de Boubacar Kamara pour régaler et envoyer Alexandru Cicâldău battre Pau López (). L'OM était à deux doigts de recoller quand Luan Peres a sonné la révolte et battu Fernando Muslera, mais le poteau en a décidé autrement (19). C'est finalement Duje Ćaleta-Car qui a trouvé la faille... Contre son camp, sous la pression du même Cicâldău à la suite d'un bon mouvement des locaux. La réussite a continué de fuir les Olympiens, à l'image de la barre trouvée par Bamba Dieng à la conclusion d'une bonne action avec Mattéo Guendouzi (43).En deuxième, après une nouvelle grosse situation pour Dieng (47), c'est cette fois une erreur de William Saliba qui a envoyé Kerem Aktürkoğlu offrir une offrande à Feghouli. Moment choisi par l'OM pour se réveiller grâce à... Dieng, toujours lui, le Sénégalais grattant un penalty transformé en deux temps par Arkadiusz Milik (