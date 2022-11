Tanguy Ndombele, cap sur la Coupe du monde ?

Performant avec Naples, Tanguy Ndombele semble revenir en forme au meilleur des moments. Suffisant pour gratter un ticket vers le Qatar ?

Tanguy di Napoli

Face à l'Atalanta, ce samedi, Tanguy Ndombele a joué sa partition d'homme de l'ombre, en entrant à l'heure de jeu afin de sécuriser le difficile succès des siens (1-2) . Précieux dans la conservation et primordial dans ses projections en direction d'Elif Elmas et de Giovanni Simeone en fin de partie, l'ancien Lyonnais a une nouvelle fois su répondre aux attentes de Luciano Spalletti. En bord de pelouse, avant de le lancer, le technicien italien a d'ailleurs passé de nombreuses minutes à détailler un plan préalable à son protégé. Le cadrage nécessaire, pour un garçon traînant une irrégularité chronique, mais qui, cette saison, paraît s'être stabilisé. Le résultat d'une dynamique collectivement trouvée au Napoli, que l'intéressé maximise aujourd'hui pour se placer en candidat légitime à l'équipe de France. En temps de pénurie dans l'entrejeu.Ce rôle de joker de luxe, difficile de l'envisager quand débarque Ndombele en Campanie. S'il n'est pas titulaire indiscutable, le joueur formé à Guingamp est un membre indéniable de la rotation, n'ayant manqué que deux rencontres en trois mois (seize matchs disputés sur dix-huit possibles). Et pour cause. Inconstant depuis quatre ans, le relayeur n'a jamais su trouver le juste équilibre que nécessite sa palette talentueuse, freinée à Tottenham et par un retour mitigé à l'OL, six mois en arrière. Laissé dans le flou cet été, le Longjumellois n'a donc pas hésité à répondre à l'appel de Naples. Il faut dire que ces dernières années, lessont devenus spécialistes dans l'art de relancer des milieux, à l'image de Frank-André Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, ou, dans une moindre mesure, Tiemoué Bakayoko.Des profils quelque peu similaires, sur lesquels a appris à s'appuyer Spalletti., s'enthousiasmait le coach en août dernier.