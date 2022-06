Takumi Minamino, le pari monégasque

L'AS Monaco vient de s'offrir Takumi Minamino. Une opération qui ressemble à un sacré pari pour les deux parties. Le club du Rocher espère sans doute réussir un joli coup marketing en plus de densifier son secteur offensif, pendant que l'attaquant japonais tentera de redonner de l'élan à une carrière qui stagnait depuis son passage à Liverpool.

Minamino et des bas

Si un étourdissant silence émane parfois de Louis-II, il est un endroit qui ne désemplit pas à Monaco : le casino. Un lieu qui a visiblement influencé les décideurs des Rouge et Blanc puisqu'ils s'apprêtent à concrétiser un audacieux pari, celui de ramener Takumi Minamino sur le Rocher. Un coup qui sent bon l'opération marketing en Asie, mais qui pourrait bien aussi représenter une réelle plus-value sur le plan sportif pour les Asémistes. L'international japonais devra quant à lui faire oublier son passage à Liverpool pas franchement mémorable malgré quelques sorties encourageantes.Tels étaient les mots employés par Jürgen Klopp à la mi-mai pour rendre hommage à l'international aux 42 sélections tout en s'excusant de ne pas pouvoir lui garantir un temps de jeu plus important. À 27 ans, le natif d'Izumisano n'a disputé que 24 rencontres la saison passée, seulement 9 dans la peau d'un titulaire. Malgré le peu de minutes jouées, celui qui peut évoluer partout sur le front de l'attaque a tout de même réussi à se montrer décisif. Surtout aligné en FA Cup et en League Cup, il a planté sept de ses dix pions de la saison dans ces deux compétitions. Un apport non négligeable qui a permis à ses coéquipiers chez lesd'aller conquérir ces deux nouveaux trophées pendant qu'il retrouvait à nouveau le banc, ou les tribunes, pour les deux finales.Ce qu'il ne pourra plus se permettre sur le Rocher. Dan Orlowitz, journaliste au, explique les enjeux de ce transfert pour Minamino :D'autant plus qu'après être arrivé à Salzbourg en 2015, il pourrait bien s'agir de l'un des derniers contrats en Europe pour celui qui est présenté comme le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com