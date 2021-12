Takehiro Tomiyasu, adaptation express à Arsenal

Transféré de Bologne à Arsenal cet été, Takehiro Tomiyasu n'a pas attendu longtemps pour faire l'unanimité autour de lui, au point d'être l'un des meilleurs Gunners depuis le début de saison et un titulaire indiscutable à son poste d'arrière droit. La routine pour l'international japonais qui n'a laissé personne indifférent dans chaque club où il est passé.

Presenting our September Player of the Month... Takehiro Tomiyasu pic.twitter.com/FotqGJPWf3 — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2021

De la natation au FC Barcelone

S'il fallait dresser un bilan à Arsenal après un tiers de saison et distribuer les bons points, Aaron Ramsdale, le nouveau mur des, serait incontestablement tout en haut de la liste. Et en numéro deux ? Sans doute Takehiro Tomiyasu. Transféré de Bologne vers le club londonien au dernier jour du mercato estival contre un chèque de 18,6 millions d'euros, Tomiyasu n'a eu aucun mal à séduire Mikel Arteta, son coach, ainsi que les fans. En plus d'avoir snobé le rival Tottenham pour renforcer les Canonniers, l'international japonais (28 sélections, un but) ne cesse d'impressionner depuis ses débuts : l'intégralité des matchs disputés en Premier League (hormis le premier contre Norwich où il n'a joué que 62 minutes), des dribbles interceptés à foison (11/14 soit 79%, le quatrième pourcentage du championnat anglais), une première passe décisive contre Newcastle le week-end dernier et un titre honorifique dedu mois de septembre. Des bases très solides et rassurantes pour Arsenal, à la recherche d'un latéral droit fiable depuis plusieurs saisons, sans pour autant être surprenantes au regard du parcours du Nippon.Néanmoins, ses qualités footballistiques auraient pu ne jamais se révéler. Benjamin d'une famille de sportifs (son père était joueur de base-ball professionnel et grand pratiquant de kendo, sa mère une athlète de haut niveau et ses sœurs sont nageuses professionnelles), Tomiyasu avait d'abord suivi la même voie que ses frangines avant qu'un évènement ne se produise à ses cinq ans.