Tahiti rêve de la Coupe du monde 2022 au Qatar

Ce dimanche, à Doha, Tahiti affronte la Nouvelle-Zélande en demi-finales des qualifications pour la Coupe du monde. Un gros morceau, mais les Toa Aito ne sont plus qu'à trois matchs du Mondial. Ce qui serait un exploit pour une sélection qui n'avait plus joué ensemble depuis juillet 2019.

"Nous rencontrons une grosse problématique dans le Pacifique : l'avion coûte très cher. Donc on ne se déplace pas. L'objectif, c'est de progresser. Et pour progresser, il faut qu'on se confronte. Et donc il faut des compétitions." Samuel Garcia

Deuxième match depuis presque trois ans

Et si la France envoyait deux équipes au Qatar l'automne prochain ? À Doha, la sélection tahitienne rêve de Coupe du monde. Et la sent déjà. Depuis dix jours, les Tahitiens sont sur le sol qatari pour disputer les éliminatoires de la zone Océanie. Avec tous les problèmes d'organisation liés à la Covid-19, c'est le petit émirat, hôte du prochain Mondial, qui accueille ces joutes océaniennes. Une sorte de répétition générale., décrit Samuel Garcia, le coach des(les guerriers de fer, en VF).Pour préparer au mieux ce tournoi, les Polynésiens se sont rendus trois semaines en métropole, à Cognac, Rodez puis Toulouse, où ils ont affronté les équipes locales pour finir avec la sélection d'Occitanie., glisse le sélectionneur. Ce n'est pas peu dire. À part un séjour aux Marquisesl'été dernier, la 159nation au classement FIFA n'a plus disputé de match international depuis juillet 2019 et le fameux monde d'avant. Le non-vœu d'abstinence s'est même prolongé avec les forfaits des Îles Cook et du Vanuatu, qu'elle aurait dû affronter cette semaine en phase de groupes. Mais leurs abandons ont directement propulsé Tahiti en demi-finales. La défaite contre les Îles Salomon (3-1), ce jeudi, sa première rencontre depuis presque trois ans, dans une sorte de finale du groupe, l'a condamné à se coltiner la Nouvelle-Zélande en demies. C'est le mauvais côté de l'histoire.