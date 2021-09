Tactique : Zinchenko-Cancelo-Walker, les fous de Guardiola

Kyle Walker, João Cancelo et Oleksandr Zinchenko ont tous le point commun d'être couchés comme latéraux sur une feuille de match. Plus que jamais, cette saison, les voilà pourtant poussés vers le cœur du jeu par Pep Guardiola lors des phases avec ballon d'un Manchester City qui libère les ailes aux ailiers et cherche à faire encore grimper d'un cran son contrôle. Explications.

Moins de deux minutes de jeu et on voit Cancelo, latéral gauche sur la feuille de match, venir se positionner à l'intérieur pour aider à l'effacement de la première ligne de pression adverse en appliquant le principe du 3e homme.





Quelques minutes plus tard, on voit Cancelo, toujours dans le cœur du jeu, être une porte de sortie pour Ederson.

Coincée dans les mémoires, la séquence est devenue un must pour les amateurs de Pep Guardiola. On y voit l'entraîneur espagnol de Manchester City en doudoune, enfermé dans un petit écran de Sky Sports, attendant les questions d'une brochette d'analystes costumés. City vient alors d'éliminer le Borussia Mönchengladbach de la Ligue des champions grâce à un aller-retour parfaitement maîtrisé (0-2, 2-0), mais Gary Lineker, Rio Ferdinand, Owen Hargreaves et Jolen Lescott se sont attardés une partie de la nuit sur le positionnement de João Cancelo, devenu arme fatale de Guardiola entre la fin d'année 2020 et le début d'année 2021. Une question : pourquoi un latéral gauche se retrouve-t-il dans cette position et quel est l'intérêt de lui demander de venir dans cette zone lorsque son équipe a le ballon ?Après un petit rire, Pep Guardiola s'élance :