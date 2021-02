Tactique : Yacine Adli, des hauts et débat

Déjà très intéressant à Nice puis contre Angers, Yacine Adli, 20 ans, a confirmé sur la pelouse de Lyon, vendredi soir, où les Girondins de Bordeaux se sont cruellement inclinés face à un OL qui ne méritait pourtant pas grand-chose, qu'il avait tous les outils pour devenir un joueur qui compte devant la défense. Au point de s'y installer durablement ? C'est l'idée.

Lyon dompte Bordeaux sur le fil

Le corps parle toujours en premier. Vendredi soir, dans la salle de presse du Groupama Stadium, Jean-Louis Gasset a donc d'abord préféré s'exprimer par une grimace. Puis, le druide bordelais a laissé échapper ces mots :Difficile de contredire Gasset, même plus de quarante-huit heures après la fin d'un Lyon-Bordeaux qui a vu les visiteurs du soir tout perdre sur une frappe satellitaire de Léo Dubois et ce alors qu'en face, l'OL, ne méritait pourtant pas grand-chose.Il faut ici retenir un autre élément, à savoir l'attitude des Bordelais, qui se sont baladés à Décines-Charpieu avec un plan clair et une ambition non dissimulée. Le plan, justement : comme Metz, vainqueur de l'OL (0-1) il y a un peu plus de deux semaines, les Girondins se sont présentés armés d'une défense à trois, d'un milieu à quatre et d'une ligne offensive à trois têtes. Objectif d'une telle approche ? Défensivement : densifier l'axe pour enfermer les attaquants lyonnais dans une boîte géante et(Gasset), le tout avec un pressing haut cherchant à couper les sorties de balle lyonnaises à la source, d'où la transformation systématique d'un attaquant - souvent Hwang - en menottes posées sur les chevilles de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com