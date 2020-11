Tactique : un Harry Kane complet, chef !

Meilleur passeur de Premier League, joueur qui tire le plus au but du championnat et sur le podium des joueurs qui ont réussi le plus de passes-clés, Harry Kane est absolument partout depuis le début de saison et profite du changement de style payant opéré par Mourinho à Tottenham. Résultat : l'Anglais est sans doute l'assassin le plus complet du moment.

C'est une histoire qui ne cesse de faire des boucles. Celle de l'homme qui a toujours rêvé d'être le plus grand entraîneur du monde, qui dit avoir la solution à tous les problèmes, qui semble avoir, caché dans l'un des tiroirs de son cerveau, la recette pour gagner à chaque fois, n'importe où, avec n'importe qui, qui note tout, qui hurle puis qui rit. Au cours de sa carrière, José Mourinho a changé plusieurs fois de visage, mais a toujours fini par retrouver celui vu samedi dernier, au Tottenham Hotspur Stadium, quelques minutes après la victoire de sesface au Manchester City de Pep Guardiola (2-0) : celui du vainqueur, dont la bave pend des lèvres et dont les yeux brillent d'amour. On disait le Portugais dépassé par le foot moderne et ringardisé par la nouvelle génération. Certains osaient même avancer que Mourinho n'avait plus rien de spécial. Lui avait pourtant prévenu à grands coups d'interviews qu'il était prêt à repartir, de préférence dans un club en difficulté, José Mourinho ne se nourrissant qu'au défi et à l'idée d'apparaître comme un sauveur. Au, il avait alors glissé :Ainsi est donc arrivé entre ses doigts Tottenham, finaliste de la Ligue des champions quelques mois plus tôt, mais avec un effectif moralement en vrac, qu'il fallait réajuster tactiquement et sportivement. Moins d'un an plus tard, voilà le résultat : Tottenham est leader de Premier League, possède le même bilan que Liverpool, la deuxième meilleure attaque du championnat et la meilleure défense. Terriblement