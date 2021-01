Tactique : un Farid Boulaya à facettes

Imbattable en 2021, le FC Metz a confirmé sa bonne forme dimanche en dominant le FC Nantes (2-0) d'un Raymond Domenech qui a donc ramassé la première baffe de son mandat nantais. Au milieu de l'intrigue, Farid Boulaya a de nouveau rayonné. Tout sauf un hasard. Coup de projecteur sur un interprète à part.

Farid Boulaya : " J'ai à cœur de montrer ce que je vaux vraiment "

Honneur et Fred

Farid Boulaya a un secret pour attaquer tous les matchs :C'est Ludovic Genest, son ancien coéquipier à Istres et Clermont, qui a un jour vendu la mèche et,, rien n'a changé. Boulaya fait partie de ces mecs dont on vante, le toucher et l'état d'esprit créatif. Si chaque numéro 10 a sa manière d'interpréter le rôle, le meneur de jeu du FC Metz a décidé de répondre à plusieurs critères. L'homme est tour à tour inventeur et organisateur, deux costumes installés depuis toujours dans l'armoire du natif de Vitrolles. Cette ville, qui a vu naître un autre artiste, Pierre-Paul Emiot, Farid Boulaya s'en extirpait lorsqu'il était enfant pour jouer à la Jeunesse sportive des Pennes Mirabeau afin d'épouser la trajectoire de son modèle : un certain Samir Nasri.Petit hic : si l'international algérien a passé sa vie de footballeur à appuyer sur l'interrupteur pour allumer et éteindre la lumière sur un terrain, tout n'a pas toujours été aussi simple qu'en janvier 2021. Il y a d'abord eu Istres, d'où Boulaya est parti à l'été 2015 après avoirselon son entraîneur en Provence, Lionel Charbonnier, qui a un jour expliqué l'affaire :Puis, il y a ensuite eu Clermont, où Corinne Diacre lui a taillé une plate-forme sur mesure pour qu'il se révèle avant un transfert en Ligue 1, à Bastia. Décollage raté, départ à Gérone, puis arrivée à Metz, où, là aussi, sa courbe n'a pas été lisse.En cause, notamment, une panenka ratée en pleine séance de tirs au but lors d'un huitième de finale de Coupe de France face à Caen, en