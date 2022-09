Tactique : Tudor, lances en avant

De retour en Ligue des champions pour la première fois depuis deux ans, l'OM a longtemps poussé Tottenham dans les cordes, mercredi soir, grâce au plan très audacieux d'un Igor Tudor qui avait annoncé venir à Londres pour assumer ses principes. Problème : après moins de deux minutes en seconde période, le Croate a vu coup sur coup Chancel Mbemba et Éric Bailly ouvrir une petite porte au duo Kane-Son. Tout a alors basculé pour des Marseillais qui ne devront pas tout jeter de ce premier voyage européen de la saison.

Début juillet, alors que les supporters l'OM s'amusaient à retourner le moindre centimètre carré à la recherche de tous les indices possibles au sujet de l'homme appelé à venir remplacer un Jorge Sampaoli parti après deux petits jours de préparation estivale, on avait lu le joueur du Hellas Vérone, Adrien Tameze, 28 ans, faire les présentations dansPuis, on a vu l'homme en question, Igor Tudor, débouler en ville et être regardé de travers après une préparation bancale. On l'a surtout vu rester droit dans ses bottes et dans ses idées. La suite est connue : son OM a parfaitement débuté le championnat sur le plan comptable (16 points grattés sur 18 possibles) et continue de progressivement affûter les contours d'un nouveau football vivant, vertical et énergique , qui sait aussi être efficace défensivement (trois petits buts encaissés en Ligue 1, moins de trois tirs cadrés concédés en moyenne par match depuis le début de saison, deuxième équipe du championnat qui réussit le plus de pressions par match)., justifiait il y a peu le Croate.Le premier voyage en C1 de la carrière de coach du colosse de Split, qui retrouvait pour l'occasion le Tottenham de son vieux pote Antonio Conte, dont il a toujours admiré la capacité de transmission d'énergie, devait être la nouvelle