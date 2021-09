Tactique : Tchouaméni, la Tour d'avance

Titularisé pour la première fois avec les Bleus samedi soir en Ukraine dans la foulée d'une première belle entrée face à la Bosnie, Aurélien Tchouaméni a bluffé par sa personnalité et sa capacité à toujours avoir un temps d'avance sur les autres. Décryptage d'un décollage.

La lecture comme socle de performance

Ils disent depuis le premier jour que ce gamin est spécial, mais son entraîneur à l'AS Monaco, Niko Kova?, lui avait demandé de ne surtout rien inventer. Pas cette fois.Voilà les mots soufflés il y a quelques jours par le technicien croate aux oreilles d'Aurélien Tchouaméni, lâché à 21 ans dans le grain bain international face à la Bosnie (1-1) mercredi dernier, puis pour une première titularisation en Ukraine (1-1) samedi soir. Conséquence : sur 128 minutes, Tchouaméni a fait du Tchouaméni et a régalé son monde au milieu d'une troupe bleue pourtant en vrac, qui a notamment sorti à Kiev une première période sans le moindre sens collectif. Dans ce grand marasme, le lampadaire de l'AS Monaco, lui, n'a pas pris l'eau et a plutôt joué les barrages, engendrant de l'intensité dans toutes les phases de jeu, offrant un rythme constant et affichant une volonté permanente de fermer les espaces aux quatre coins de la pelouse. Au point d'avoir gagné un ticket de titulaire pour demain ? Il sera difficile, pour Didier Deschamps, de fermer les yeux et, si le sélectionneur jongle toujours entre les animations avec l'espoir de tomber sur la bonne, il est possible de fantasmer déjà d'un milieu Kanté-Tchouaméni-Pogba où chacun serait - enfin - installé dans sa position préférentielle. Voilà pourquoi.Aurélien Tchouaméni est un joueur qui pense vite et bien. C'est sans aucun doute ce qui a d'abord tapé dans l'œil de Deschamps avant qu'il ne convoque le poumon monégasque dans son groupe, et qu'il a retrouvé lors des premières séquences internationales de sa nouvelle carte. Avant chaque prise de décision, il faut voir Tchouaméni capter son environnement, l'explorer pour trouver une piste, puis prévoir les événements qui vont suivre. En son temps, Frank Lampard faisait la différence en effectuant une dizaine de mouvements de tête dans les sept secondes qui précédaient une prise de