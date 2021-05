Tactique : Romelu Lukaku, l'arme totale

Meilleur buteur et meilleur passeur de l'Inter, Romelu Lukaku aura été le grand bonhomme du dix-neuvième titre de champion d'Italie de l'histoire du club milanais. Peut-être avant tout car à Milan, le Belge est devenu ce qu'il a toujours rêvé d'être : l'un des attaquants les plus complets de sa génération. Chronique d'une évolution.

Un créateur complet

Une image et une seule : celle d'un entraîneur face caméra et dont les yeux se mettent à briller au moment d'évoquer la carte la plus importante de son jeu. "" Antonio Conte, lui, savait. Il savait, pour la bonne et simple raison, qu'il l'a toujours su. Preuve en est : il y a quelques années, l'entraîneur italien avait dit qu'une fois que le diamant aurait appris à devenir "", plus personne ne serait en capacité de l'arrêter de briller. Alors, lorsqu'il a enfin pu se s'offrir, en août 2019, Conte a commencé à le polir. Lors des trois premiers mois, le bijou a ainsi été placé à chaque séance en duel individuel avec Andrea Ranocchia, une bête de 195 centimètres et 82 kilos. Puis, après quelques difficultés et une grosse colère dans la foulée d'une rencontre de Ligue des champions jouée en septembre 2019 face au Slavia Prague, Antonio Conte a vu les choses prendre forme et sa pierre devenir de plus en plus précieuse, jusqu'à un fait : un peu moins de deux ans après son arrivée à Milan, Romelu Lukaku est bien devenu ce qu'il a toujours rêvé d'être, soit l'un des meilleurs attaquants du monde et une guêpe capable de piquer de n'importe quelle position. Mieux : le voilà propriétaire d'une bague de champion d'Italie. Cette saison, le Belge de 27 ans semble surtout avoir réussi à éteindre une à une les critiques entourant son cas. Comme un ouragan.Et aussi comme un étudiant. Aucun mystère : si Lukaku a réussi à atteindre ce niveau au fil des années, c'est d'abord en développant son "" (Roberto Martinez) et en entretenant son amour du jeu. Malin, l'Inter lui a ainsi ouvert il y a plusieurs mois un compte sur la plate-forme vidéo d'analyse Wyscout. Interrogé parfin 2020, voilà ce que disait alors l'attaquant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com