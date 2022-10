Tactique : Robert Lewandowski sauce catalane

Meilleur buteur de La Liga avec 9 buts et 2 passes décisives en 8 matchs, Robert Lewandowski semble avoir réussi son examen d'entrée au FC Barcelone. L'attaquant polonais qui, après la Pologne et l'Allemagne découvre à 34 ans un troisième pays, s'impose déjà comme l'un des cadres du Barça de Xavi. Retour sur l'adaptation et le bon début de saison de "Lewangoalski" avant de disputer son premier Clásico ce dimanche face au Real Madrid.

En première ligne

Arrivé pour 45 millions d'euros dans un mercato estival qu'il a dû secouer pour forcer son départ auprès du président du Bayern Oliver Kahn, le Polonais n'a pas eu besoin du célébrissime "temps d'adaptation" en Catalogne. Alors que le Barça truste la première place du championnat avec sept victoires et un nul - un bilan partagé par le Real -, le néo-a rapidement fait valoir son expérience et ses qualités pour s'imposer comme un leader de son collectif. Toutefois, malgré le bon bilan en Liga, les joueurs de Xavi affichent certaines lacunes dans le jeu. Manques que partage parfois Robert Lewandowski.Deuxième équipe la plus efficace à la récupération dans la moitié de terrain ennemie derrière la Real Sociedad, le Barça arbore un pressing haut pour rapidement contrarier l'adversaire. Seule pointe du 4-3-3 signature de la culture catalane et donc de Xavi, l'avant-centre s'impose comme le leader du pressing, celui qui lance la charge. Souvent garant d'une pression totale qui se déploie jusqu'au portier adverse, Lewandowski affiche une énergie et un volume de jeu conséquents sans ballon. Premier maillon de la chaîne, il est rarement celui qui récupère le ballon, mais permet… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com