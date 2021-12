Tactique : Ralf Rangnick est-il Manchester United compatible ?

Arrivé à Manchester en début de semaine pour prendre la barre d'un navire qui ne sait comment ni vers quoi il navigue depuis plusieurs mois, Ralf Rangnick, 63 ans, maître à penser de toute une génération de coachs allemands, voit son accostage en Premier League être accompagné d'une vague d'optimisme. Le voilà surtout avec une mission cruciale : offrir à Manchester United une identité de jeu claire.

Vidéo

Ralf Rangnick a une galerie de récits et de rencontres pour accompagner ses interlocuteurs. Un exemple : à l'hiver 1998, celui qui est alors entraîneur du SSV Ulm 1846 est sur un plateau de la ZDF, coincé entre un journaliste et un tableau sur lequel plusieurs aimants sont éparpillés. Rangnick a quarante ans, une dégaine d'informaticien et des idées qui éveillent la curiosité de toute l'Allemagne depuis qu'il a réussi à faire passer son club de la Regionalliga Süd à la 2. Bundesliga. Plus encore, son Ulm ne se contente pas de vivoter en deuxième division, mais s'amuse à marcher sur ses adversaires et présente à mi-saison un bilan presque parfait : 16 rencontres disputées, 9 victoires, 7 nuls, 37 buts marqués. Le secret de la troupe ? Un pari fait sur un football de zone couplé à un pressing agressif et coordonné. Une révolution pour l'époque, que Ralf Rangnick va justifier aimants à l'appui., ouvre-t-il.(...)