So Foot • 15/03/2021 à 14:00

Tactique : que retenir des deux premières de l'OM de Jorge Sampaoli ?

Comme face à Rennes quelques jours plus tôt (1-0), l'OM s'est imposé samedi dans les dernières minutes grâce à ses entrants contre Brest (3-1). Six points en deux matchs : Jorge Sampaoli a remporté ses deux premiers matchs sur le banc marseillais, une première depuis Élie Baup en 2012. Et tactiquement, qu'est-ce qui a changé ? Déjà deux ou trois éléments.

Des points et des mots

Il y avait tous les ingrédients pour que la marmite déborde : une situation extrasportive incandescente, des supporters nostalgiques et à bout de nerfs, des joueurs fraîchement ridiculisés par des amateurs qui d'ordinaire se baladent avec des maillots de l'OM sur le dos... Et ce nouvel entraîneur qui, ado, aimait se faufiler dans les concerts de rock clandestin pour, 2016). Parti de Belo Horizonte fin février en remerciant chaleureusement un peuple qu'il a essayé, avec son staff, de, Jorge Sampaoli est arrivé à Marseille comme dans tous les clubs de sa vie : avec la volonté de rendre le publicet d'injecter unedans les veines de ses joueurs. Musique :Deux matchs plus tard, là est la première performance de l'entraîneur argentin : avoir réussi à transporter émotionnellement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com