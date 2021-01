Tactique : que retenir de la première de Raymond Domenech à Nantes ?

De retour sur un banc pour la première fois depuis plus de dix ans, Raymond Domenech a débuté son aventure nantaise par un nul solide mais sans lumière face à Rennes (0-0). Retour tactique sur ce come-back.

Le premier jour, il a provoqué la colère d'un ancien champion de France, Nicolas Savinaud, qui, invité sur RMC, a sorti la carabine : "" Le septième jour, il a dirigé son premier entraînement avecpour musique d'ambiance et un paquet de supporters présents pour lui hurler dans les oreilles. Le huitième jour, il s'est présenté à la presse, habillé en survêtement pour la première fois depuis plus de dix ans et sans aucun membre de la direction. Seul contre tous, il a alors lâché aux journalistes : "" Puis, le neuvième jour, il est de nouveau apparu face à son groupe, a balancé ses voeux et a basculé vers son premier virage, fixé cinq jours plus tard : un match face à Rennes, particulièrement attendu, qui a vu Raymond Domenech revenir pour la première fois depuis juin 1993 sur un banc de première division. Objectif annoncé ? ", soufflait l'ancien sélectionneur mardi." Dans le même temps, une drôle d'impression a parcouru les présents