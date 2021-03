Tactique : PSG-Barça 2017, le vrai chef-d'œuvre

Il y a quatre ans, avant la remontada, le PSG livrait le meilleur match de son histoire en Ligue des champions face au Barça (4-0). Retour sur une nuit unique.

"Nous voulions jouer le premier rôle et montrer notre supériorité. Donc nous avons décidé de commencer par presser le porteur du ballon face à une équipe qui veut toujours avancer avec le ballon. Une pression très agressive. C'était spectaculaire. Nous avons mis en place des duels. Onze contre onze, un contre un, pour être capables de les étouffer, d'attaquer très rapidement les espaces et c'est

Il faut l'imaginer, seul, lunettes posées sur le bout du nez, habillé d'un survêtement trop large et un café serré coincé entre les doigts. Enfoui dans son salon, quelque part dans la province de Santa Fe, en Argentine, Marcelo Bielsa a la tête qui tourne, et la Saint-Valentin n'y est pour rien. Sur l'écran qui lui fait face, onze types déchaînés font virer au chaos un simple huitième de finale aller de Ligue des champions et ne cessent de dégoupiller des grenades aux quatre coins du gazon d'un Parc des Princes devenu irrespirable., soufflera plusieurs mois plus tard Unai Emery, le cerveau planqué derrière le chef-d'œuvre, lors d'un entretien donné à RMC Sport. Rares sont en effet les matchs qu'il est possible de ranger sur la même étagère que ce PSG-Barça de février 2017. On parle ici d'une soirée d'étourdissement, d'une nuit où le PSG version QSI a su aligner les planètes et faire suer le FC Barcelone de Luis Enrique grâce à un élément non négociable au haut niveau : l'intensité. Celle de tous les instants, de tous les duels, de toutes les projections. Celle de la première seconde au dernier ballon. Celle qu'il est possible de résumer, quatre ans après, par une image et une seule : celle d'un Edinson Cavani cinglé, fêtant le quatrième but du soir comme s'il venait d'inscrire une tête rageuse à la dernière seconde et faisant littéralement le tour du terrain pour venir glisser comme un gosse se roulant dans le sable au niveau du poteau de corner situé à droite de son propre gardien, Kevin Trapp. Tout ça méritait bien un passage au magnéto, avec une question imprimée au fond du crâne : mais comment tout ça a-t-il été rendu possible ?